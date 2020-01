Volleyball : Pascal Clément prendra sa retraite après 28 saisons à la tête du Rouge et Or

Entraîneur-chef de l’équipe masculine du volleyball du Rouge et Or depuis 1992, Pascal Clément tire sa révérence. Véritable monument du volleyball québécois, le pilote lavallois cédera sa place à son adjoint de longue date, Gino Brousseau, à la fin de la saison.

Élu pas moins de 17 fois entraîneur de l’année au Québec, Pascal Clément a guidé l’équipe masculine du Rouge et Or à deux titres nationaux, en 1994 et 2013, en plus de cinq médailles d’argent et deux de bronze.

Également vainqueur de championnats nationaux comme joueur au niveau juvénile et collégial AAA, c’est d’abord chez les Titans de Limoilou que le natif de Saint-Pierre-et-Miquelon a fait ses classes comme entraîneur-chef, de 1986 et 1992, raflant quatre médailles d’or aux Nationaux.

Ses succès ont été tout aussi retentissants dans les rangs universitaires. Celui qui en est à sa 28e saison à la barre de l’équipe n’a échappé le championnat québécois que quatre fois, guidant le Rouge et Or à plus de 540 victoires, dont une séquence de 100 consécutives en match de ligue de 2008 à 2013.

Sur la scène internationale, le cinquantenaire a dirigé l’équipe canadienne aux Universiades de 2001 (Chine) et 1999 (Espagne) ainsi que l’équipe canadienne junior en 1998 et 1999.

Gino Brousseau a fait ses classes

Fils de pêcheur en haute mer, grand passionné d’arts, Pascal Clément partira à la retraite, à l’issue de la présente saison, en sachant sa formation entre bonnes mains.

Adjoint de l’équipe depuis 2010, Gino Brousseau a connu une grande carrière de joueur à l’Université Laval, de 1986 à 1990, avant de poursuivre une longue carrière professionnelle en France, en Italie et au Japon. Devenu un pilier de l’équipe nationale, Brousseau a participé aux Jeux olympiques de Barcelone, en 1992, et il a été admis au Temple de la renommée du volleyball canadien en 2013.

Depuis le printemps, Brousseau est également entraîneur-adjoint de l’équipe canadienne masculine qui s’est récemment qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo, l’été prochain.