Des élèves font une demande audacieuse à la Société de transport de Trois-Rivières

L'objectif premier de notre projet, c’est l’environnement, car on veut développer l’habitude d’utiliser le transport en commun , a expliqué Ève-Marie Cloutier, lors de son intervention devant les membres du conseil d’administration de la STTRSociété de transport de Trois-Rivières .

Les neuf élèves de 6e ont expliqué qu’ils utiliseraient le transport en commun pour aller à la bibliothèque municipale, au musée Pop et à Boréalis, par exemple.

Les élèves ont pris la parole tour à tour lors de la séance publique de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR). Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Cela permettrait de réduire les gaz à effet de serre, car si nous prenons un autobus jaune, ça rajoute des gaz à effet de serre tandis que les autobus de ville [font] déjà le trajet , a souligné Benjamin Côté.

Si nous commençons plus jeunes, nous allons déjà être habitués à prendre l’autobus de ville pour le secondaire et pour notre vie adulte , a déclaré Émile Gignac. De plus, ils pourraient influencer leurs parents à l'utiliser , a ajouté Ève-Marie Cloutier.

Le conseiller municipal du district du Carmel, Pierre Montreuil, qui est membre du C.A. de la STTRSociété de transport de Trois-Rivières , trouve que c’est une bonne idée. Il aimerait que la gratuité ou la réduction de tarifs s’appliquent à tous les élèves des écoles primaires de Trois-Rivières.

Le conseil d'administration va étudier la question.

La Société de transport traverse une période difficile, on va passer au travers, on va améliorer le service, mais [ça fait du bien d’entendre] des jeunes de 6e année venir nous dire clairement, en neuf exposés, pourquoi on a besoin du transport collectif et pourquoi c’est pertinent d’utiliser ça , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Facteur matinal.