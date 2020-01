L’expo Thierry Mugler : Couturissime s’exporte à Paris

Cette toute première rétrospective de l’oeuvre du couturier français Thierry Mugler a été conçue, produite et mise en tournée par le MBAM.Musée des beaux-arts de Montréal Un exploit, semble-t-il, alors que le célèbre designer français avait auparavant refusé de telles offres de la part de musées de renom, comme le Musée des arts décoratifs de Paris, le Metropolitan Museum of Art de New York ou encore le Musée Victoria and Albert de Londres.

La tenue «La chimère», de la collection de haute couture du même nom conçue par Thierry Mugler, Photo : Alan Strutt

Thierry Mugler : Couturrisime a d’abord été présentée à Montréal du mois de mars au mois de septembre 2019. Elle est présentement à l'affiche aux Pays-Bas, au musée Kunsthal de Rotterdam, jusqu’à début mars. En combinant ces deux musées, l’exposition a su réunir 400 000 visiteurs et visiteuses pour l'instant.

L’exposition sera ensuite présentée à Munich, en Allemagne, pour ensuite atterrir au Musée des arts décoratifs de Paris le 22 octobre.

Une autre création de Thierry Mugler qui fait partie de l'exposition dédiée au créateur français. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Proulx

Depuis son lancement en première mondiale au MBAM Musée des beaux-arts de Montréal en 2019, notre exposition Thierry Mugler : Couturissime connaît un immense succès. Je suis particulièrement heureuse de la voir s'installer à Paris, après Rotterdam et Munich , s’est enthousiasmée la directrice générale et conservatrice en chef du MBAM, Nathalie Bondil, par voie de communiqué.

Surtout, je ressens une grande fierté et une émotion rare d'exposer le talent éblouissant de Manfred Thierry Mugler dans sa ville… pour la toute première fois ! Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM

Thierry Mugler entouré de comédiens lors d'une première théâtrale en 2014 Photo : AFP/Getty Images / BRITTA PEDERSEN

Mugler a non seulement réinventé la haute couture avec ses silhouettes audacieuses et l'utilisation de matières innovantes, il a également transformé, avec ses défilés grandioses, la façon même de présenter la mode. Je suis ravi que ses créations emblématiques, que s'arrachent encore aujourd'hui les plus grandes stars, soient présentées à l'automne dans la capitale française, ville où sa carrière a pris son envol , a ajouté Thierry-Maxime Loriot, le commissaire de l'exposition.

Une exposition d'envergure

L’exposition Thierry Mugler : Couturissime réunit 150 tenues réalisées par le couturier entre 1977 et 2014, en plus de nombreux costumes de scène, vidéos et croquis inédits.

Une des créations flamboyantes de Thierry Mugler Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Proulx

Elle comprend des créations portées par de nombreuses célébrités, comme Diana Ross, David Bowie, Beyoncé et Cardi B, de même qu’une centaine de rares tirages des légendes de la photographie de mode, comme Karl Lagerfeld, Dominique Issermann, et Guy Bourdin, de même que des photos croquées par Thierry Mugler lui-même.