Les partis d'opposition se rallient pour sauver L'Héritage 1

En point de presse à l'Assembée nationale, le porte-parole du comité, Guillaume Legault, entouré de la solidaire Ruba Gazal, du libéral Gaétan Barrette et du péquiste Martin Ouellet, a affirmé que les déboires de la Société des traversiers du Québec (STQ) avec ses dessertes maritimes ne devraient pas compromettre l'avenir de la liaison Trois-Pistoles—Les Escoumins.

On n'a pas à être divisés avec d'autres populations qui sont elles aussi prises au piège. On ne mettra pas Matane en compétition avec Trois-Pistoles et Trois-Pistoles avec Rimouski. C'est pas comme ça que ça marche le développement régional. Guillaume Legault, porte-parole du comité Sauvons L'Héritage 1

On ignore toujours si L'Héritage 1 pourra effectuer la traverse entre Trois-Pistoles et Les Escoumins en 2020. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le libéral Gaétan Barrette a pour sa part souligné que les administrateurs du navire ont fait leurs devoirs, que le dossier est bien ficelé et sérieux et qu'il ne manque que l'autorisation du ministre des Transports, François Bonnardel.

Est-ce que, quand on est un citoyen des régions, qu'on est moins nombreux, et qu'on est loin des réflecteurs, on a moins de poids auprès du gouvernement de la CAQCoalition avenir Québec ? Gaétan Barrette, député libéral de La Pinède

Cette traversée-là, elle est vitale, vitale pour 2020, mais aussi pour les 10-15-20 prochaines années , a ensuite plaidé le député de la circonscription de René-Lévesque, Martin Ouellet.

On comprend bien mal l'hésitation du gouvernement de la CAQCoalition avenir Québec à ne pas vouloir investir. On a un OBNLOrganisme à but non lucratif public qui fonctionne, qui fait ses frais, occupé, avec les gens du milieu , a-t-il ajouté.

La ministre Proulx et le député Tardif interpellés

À l'instar des membres du comité Sauvons L'Héritage 1, la députée Ruba Gazal a invité la ministre responsable de la région, Marie-Eve Proulx et le député de Rivière-du-Loup, Denis Tardif, à défendre avec plus de vigueur les intérêts des citoyens qu'ils représentent.

C'est bien beau d'avoir un député dans le coin, mais il faudrait aussi que ça donne des résultats , a-t-elle affirmé.

Les membres du comité Sauvons L'Héritage 1 considère que le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, ne les défend pas suffisamment. (Archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron