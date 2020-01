La Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs s'arrête à Val-d’Or

De quoi parle-t-on?

Josée Bélisle, intervenante au Centre de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de l'Abitibi, estime que les audiences d’aujourd’hui permettront de se pencher sur les particularités de l’exploitation sexuelle des jeunes dans la région.

Le Calacs-Abitibi reçoit une aide financière pour intervenir dans les communautés du Nord-du-Québec et sera présente aux audiences de la Commission. Photo : iStock

Dans un milieu, pour que la prostitution se développe, ça prend un groupe de personne qui a de l’argent pour payer, je pense qu’on a ça en Abitibi, et un groupe de personnes plus vulnérables ou qui souffrent de pauvreté, a-t-elle indiqué sur nos ondes à l’émission Des matins en or. On est la région où il y a le plus grand écart salarial entre les hommes et les femmes. Alors je pense qu’on a un cocktail pour que nos jeunes soient très vulnérables et particulièrement nos jeunes autochtones.

Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, rapporte aussi que les Autochtones sont plus à risque de subir de l’exploitation sexuelle.

C’est la jeune Pocahontas qu’on va essayer de vendre à des gens, donc c’est vraiment des formes raciales qui se propagent un peu partout. Et ce qu’on a su, c’est que les jeunes filles autochtones sont très en demande. Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec

De la région aux grands centres

À propos des différences entre l’exploitation sexuelle en Abitibi-Témiscamingue et dans les grands centres, Josée Bélisle mentionne trois grandes lignes que le CALACS désire aborder lors des audiences.

Premièrement, elle qualifie la prostitution de « circonstancielle », c’est-à-dire qu’elle est rarement contrôlée par les gangs de rue et qu’elle survient avec des personnes connues par les victimes.

Deuxièmement, elle souligne le fait que les jeunes se déplacent des régions vers les grands centres urbains, où ils sont plus vulnérables au recrutement. Ils reviennent en région quand ça ne va pas bien [...] Quand ils viennent, on n’a pas l’automatisme, les intervenants, de dépister cette problématique-là, explique-t-elle. Souvent, ça va passer inaperçu, les jeunes ne vont pas travailler les conséquences ou les traumas liés à l’exploitation sexuelle.

Viviane Michel explique par ailleurs que les jeunes autochtones vont dans les villes en espérant y trouver une meilleure vie.

On peut voir que les femmes autochtones sont vraiment vulnérables et en quête de recherche de mieux-être, précise-t-elle. Donc, des fois les jeunes filles vont quitter la communauté pour se retrouver dans des milieux urbains pour une vie meilleure, ce qui n’est pas le cas, parce qu’on s’entend que les proxénètes sont aux aguets partout, ce qui veut dire dans les métros, dans les autobus, dans les aéroports, un peu partout, pour le recrutement, évidemment.

Troisièmement, Josée Bélisle souhaite que des outils de prévention soient développés par et pour les Autochtones.