La gestion de Bromont, montagne d’expériences remise en cause  

Jeudi matin, en entrevue à Par ici l’info, Michel Côté raconte qu’il a fait partie des chanceux puisqu’il était situé dans un endroit protégé du vent.

Il y a des gens sur le dessus de la montagne qui étaient au grand vent et il faisait très froid. On a vu des gens sauter en bas des sièges et même des gens dans les cabines qui ont ouvert les fenêtres pour vomir.

Ce n’était pas rose, honnêtement. Ce qui nous a le plus interpellés, c’est la gestion de crise de ski Bromont en termes de procédures d’urgence, [il y a eu] un manque de communication flagrant. Michel Côté, skieur

Le directeur marketing communication à Bromont, montagne d’expériences, Marc-André Meunier, explique que les procédures habituelles ont été mises en place dès le début de la panne, vers 19 heures.

On essaie de repartir la remontée. On a fait plusieurs tentatives, on a un moteur auxiliaire sur la ligne, on a toujours un plan B. On le sait, la procédure d’évacuation manuelle est complexe et longue et irréversible, donc on a tout essayé avant.

M. Côté assure qu’il comprend qu’un bris mécanique puisse survenir, mais déplore qu’il n’a pas su rapidement ce qu’il se passait.

Deux heures plus tard, on a vu un préposé aux skis en dessous à qui on a demandé ce qu’il se passait, mais ça faisait deux heures , relate-t-il.

Marc-André Meunier affirme que des patrouilleurs ont été appelés en renfort. En tout, près de 50 patrouilleurs étaient sur le site, dont 30 étaient affectés à l’évacuation. Des patrouilleurs avaient la tâche d’informer les gens coincés dans les sièges.

L’évacuation a débuté par le haut de la montagne et s’est poursuivie jusqu’à 23 h 30 environ.

Michel Côté soutient que la piste de ski en dessous est demeurée ouverte lors de l’évacuation.

La cerise sur le sundae, [...] quand on a débarqué de la chaise, c’est on prend nos skis et on descend. Il n’y avait personne qui était là pour nous prendre en charge , déplore M. Côté.

Bromont, montagne d’expériences offre une compensation en fonction de la gravité de la situation.