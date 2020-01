Le F.-A.-Gauthier pourrait reprendre du service dès dimanche selon la STQ

Le travail se poursuit pour permettre le retour du F.-A.-Gauthier. Aujourd’hui, l'équipage régulier du traversier sera à bord pour passer à l'étape de « l'opérationnalisation » en vue de la remise en service du navire qui a transporté ses derniers passagers il y a 13 mois.

Les tests en mer amorcés depuis le début de la semaine vont aussi se poursuivre. Le président-directeur général de la STQSociété des traversiers du Québec , Stéphane Lafaut, a confirmé sur Twitter qu'il sera à Matane au cours des prochains jours.

Le porte-parole de la STQ,Société des traversiers du Québec Alexandre Lavoie, affirme que les réparations aux moteurs électriques se sont bien déroulées et que le bateau semble fonctionner rondement.

On continue quand même à monitorer les moteurs et on entraîne notre équipage.

Alexandre Lavoie, porte-parole de la STQ