La CCN étudiera la proposition d'un monument pour souligner la purge LGBT

Le monument rendra hommage aux fonctionnaires qui ont perdu leur emploi des années 1950 aux années 1990, ce qu’on a appelé la purge LGBT.

Le conseil d'administration de la CCN examinera la possibilité d'attribuer un terrain pour le monument. Trois sites du centre-ville d'Ottawa sont envisagés.

Je ne pense pas que quiconque puisse vraiment comprendre à moins de subir une discrimination au travail qui n'a rien à voir avec ses compétences , affirme Martine Roy, présidente de Purge LGBT.

Mme Roy avait 19 ans et était en formation pour devenir assistante médicale dans les Forces armées canadiennes à Borden, en 1981, lorsqu’elle a été arrêtée et interrogée pendant des heures sur son orientation sexuelle. En décembre 1984, elle a été licenciée de l'armée.

Un fonds lancé par le groupe Purge LGBT a permis de recueillir 8 millions de dollars pour le monument.

Il a été créé à la suite d'un recours collectif intenté par des membres de l'armée, de la GRC et de la fonction publique canadienne.

Le gouvernement fédéral s'est excusé auprès des fonctionnaires LGBT en 2017 et a accordé plus de 100 millions de dollars d'indemnisation aux victimes. Mais Mme Roy dit qu'elle a eu besoin d’une décennie de thérapie pour regagner sa confiance et surmonter sa peur.

Nous n'étions pas fiers. Nous nous cachions , a déclaré Roy. Beaucoup d'entre nous ne sont jamais sortis du placard. Certains se sont suicidés.

Une fois le site choisi, le ministère du Patrimoine canadien lancera un concours de design et sollicitera les commentaires du public sur les propositions.