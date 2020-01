L’aide à mourir aux personnes atteintes de maladies mentales ne fait pas l’unanimité

Simon Lacombe, qui accompagne depuis 25 ans son frère atteint de schizophrénie, est choqué d’apprendre que le gouvernement envisage de permettre l’accès à l’aide médicale à mourir ( AMMaide médicale à mourir ) aux personnes atteintes de maladies mentales.

Je crois que la ministre n’a personne de proche dans sa vie qui est affectée par la santé mentale. Parce que ça ne se peut pas , dit-il.

Selon lui, les proches aidants de personnes atteintes de schizophrénie en ont déjà plein les bras. La recherche de traitement psychiatrique est complexe et M. Lacombe souligne que les schizophrènes ont de la difficulté à trouver un logement salubre.

Plutôt que d’avoir des endroits miteux et insalubres dans lesquels on les oublie et où ils sont forcés d’y aller, le système fait qu’on les pousse dans la rue et puis maintenant on veut les pousser dans la tombe.

Simon Lacombe