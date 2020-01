La hausse des températures force la fermeture d’une partie de la patinoire du canal Rideau

Le tronçon compris entre la rue Bank et le pont Bronson sera fermé en raison de conditions de patinage dangereuses causées par les températures plus chaudes actuelles et à venir , a expliqué par voie de communiqué la Commission de la capitale nationale (CCN).

Les équipes d’entretien de la patinoire vont entamer le travail pour rouvrir ce tronçon « dès que la météo le permettra », a ajouté l’agence fédérale.