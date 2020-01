Des manifestants contre l’oléoduc Coastal GasLink arrêtés à Victoria

Vers 11 h, mardi, de jeunes manifestants qui dénonçaient le projet de pipeline Coastal GasLink ont organisé un sit-in à la hauteur de l’avenue Blanshard. Ils entendaient marquer leur soutien aux chefs héréditaires Wet'suwet'en, qui s’opposent au projet de pipeline de gaz naturel liquéfié.

L’oléoduc doit s'étendre sur 670 kilomètres et traverser des terres autochtones entre Dawson Creek et Kitimat, dans le nord de la Colombie-Britannique.

La société responsable du projet a signé des accords de prestations avec les 20 conseils de bande élus le long du parcours, mais des chefs héréditaires affirment que les conseils de bande n'ont de compétence que sur les terres de réserve, et non sur les territoires non cédés.

Le projet du pipeline Coastal GasLink en Colombie-Britannique a suscité l'ire de certains membres des Premières Nations le long du tracé de 675 kilomètres. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a cependant accordé une injonction contre les opposants au pipeline qui ont installé des camps à proximité d’un chantier, près de Smithers.

Présent sur les lieux de la manifestation, Nigel Henri Robinson explique que la police a commencé à intervenir quand les médias sont partis. À une ou deux heures du matin [...] c'est là que tous les policiers sont intervenus , dit-il.

La police de Victoria a affirmé que les agents avaient travaillé avec des représentants du groupe de manifestants et de la province pour trouver une solution pacifique aux premières heures de l'occupation.

Les manifestants se sont réunis non loin du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières. Photo : Radio-Canada / CBC / Madeline Green

Selon la police, lorsque les négociations ont échoué vers 2 h du matin, ses agents ont délogé les manifestants de l'immeuble à la demande du propriétaire. Au total, 12 personnes ont été arrêtées, mais aucune accusation n'a été portée à leur encontre.

Sii-am Hamilton, de la Nation Nuu-Chah-Nulth, raconte qu'il s'agit de la moitié des protestataires, dont la mère de l’un des manifestants : Elle faisait juste acte de présence, chantait des chansons et prenait soin des jeunes. Elle avait peur et elle criait.

Plus tard dans la matinée, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées au centre-ville de Victoria. La manifestation s'est terminée vers 9 h du matin.