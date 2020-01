Un partenariat entre le Bromont Ultra et la maison des jeunes Le Passage à Haïti

Bouleversé par le séisme de 2010, Wilson St-Jean s’est lancé dans la construction d’une maison des jeunes dans sa ville natale, Jérémie. Depuis un an, la maison Le Passage accueille des dizaines d’adolescents de la région. Mais Wilson St-Jean constate que les besoins de la communauté demeurent grands.

L’organisme veut notamment construire une boulangerie pour aider les femmes de la région à gagner un salaire et ainsi nourrir leurs enfants. Une coopérative d’élevage de chèvres fait partie des projets pour les mêmes raisons.

Une coopérative d’élevage de chèvres sera mise en place par Le Passage. Photo : Courtoisie Le Passage

Ces projets pourraient être réalisés par les récipiendaires de la bourse Ultradon, le volet philanthropique de l’événement de course Bromont Ultra. Depuis trois ans, la Bourse humanitaire Ultradon est remise à des jeunes de 18 à 25 ans pour qu’ils se rendent dans un pays en développement pour y participer à un projet humanitaire. Cette année, Le Passage, a été sélectionné parmi les organismes ayant soumis leur candidature.

Je pense que le projet va avancer plus vite qu’on pensait. Wilson St-Jean, fondateur de la maison des jeunes Le Passage

La fondation privilégie des organismes qui n’ont pas de grandes sources de financement, de petites causes où il y a beaucoup à faire et où on peut avoir un impact direct et rapidement ,explique le cofondateur de l’Ultradon, Marc Hébert.

La maison des jeunes Le Passage, située à Jérémie Photo : Photo fournie Le Passage

En collaboration avec les membres de la maison des jeunes, les participants sélectionnés pourront choisir le projet auquel ils souhaitent contribuer. La Bourse veillera alors à trouver le financement nécessaire à la réalisation de ce projet.

En six ans d’existence, ça fait 1.2 M$ qu’on donne à des causes. Marc Hébert, cofondateur de l’Ultradon

Wilson St-Jean se rendra à Jérémie de mars à juillet pour poursuivre l'aménagement de la maison des jeunes. Les récipiendaires de la Bourse humanitaire Ultradon le rejoindront en mai.