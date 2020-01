Le vérificateur de l'Alberta fera un audit des puits abandonnés

Son porte-parole, Val Mellesmoen, dit que c’est la première fois qu’il y aura une vérification des comptes aussi détaillée des puits orphelins.

Nous cherchons à savoir si les programmes de réclamation des puits orphelins mis en place par le gouvernement et en particulier de l'agence de régulation du secteur énergétique ( AER)Alberta energy regulator sont efficaces et économiques , explique Mme Mellesmoen. Elle ajoute que l'audit va aussi étudier les risques environnementaux, et l'impact sur la santé et la sécurité publiques.

Est-ce que les programmes de décontamination sont conçus pour gérer une augmentation de puits abandonnés? Val Mellesmoen, porte-parole du vérificateur général de l'Alberta

Les entreprises gazières et pétrolières sont responsables de la décontamination de leurs puits quand ils ne sont plus fonctionnels. Elles cotisent à l’Association des puits orphelins de l'Alberta qui se charge de la décontamination.

De son côté, l’ AERAlberta energy regulator s’occupe de collecter un dépôt de garanti des compagnies en difficulté pour éviter qu'en cas de faillite, la décontamination de leurs puits soit payée par la province, et donc par les contribuables.

Depuis que le prix du baril de pétrole est en baisse, de nombreuses compagnies ont fait faillite causant l’abandon de nombreux puits.

Pour l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), il est difficile de demander plus d’argent aux compagnies qui éprouvent déjà des difficultés financières : Nous ne voulons pas plus de faillites , explique son vice-président, Brad Herald.

Le rapport du Bureau du vérificateur général sera rendu public au début de l'année prochaine, au plus tard.