Gazoduq dépose la description détaillée de son projet

On peut notamment y apprendre que Gazoduq avait envisagé l’aménagement possible du pipeline dans des secteurs situés plus au sud du Québec, dont la région de Montréal. Ce secteur, qualifié d’« Axe Sud », a toutefois été rejeté, notamment en raison de « contraintes liées à l’acceptabilité », de la « forte densité de population » et du nombre important d’infrastructures à franchir. Une décision fondée sur l’avis d’experts consultés par le promoteur, précise-t-on dans le document.

C’est plutôt « l’Axe Nord », soit celui de l’Abitibi-Témiscamingue, qui a été privilégié et qui fait actuellement l’objet de consultations publiques. Un choix notamment justifié dans le rapport en raison de la faible densité de population et des occasions potentielles de développement économique, y compris l’approvisionnement en gaz naturel par des entreprises locales de distribution d’énergies .

La directrice principale Affaires publiques et relations avec les communautés pour Gazoduq, Marie-Christine Demers, précise en entrevue que le choix de « l’Axe Nord » était aussi justifié en « termes de zones sensibles environnementalement ». L’idée était d’aller trouver le plus possible une zone où on pourrait minimiser les impacts , explique-t-elle.

Les consultations se poursuivent

La description détaillée ne présente pas de tracé plus précis du gazoduc, puisque les consultations sont toujours en cours, affirme Mme Demers. Ce qui est intéressant dans la description détaillée du projet, c’est qu’on fait référence à la consultation de l’Agence canadienne dans laquelle plusieurs citoyens de l’Abitibi ont pu participer, donner des commentaires, explique-t-elle. C’est vraiment là, peut-être, la nouveauté avec ce document de description détaillée de projet.

Mme Demers ajoute que l’entreprise poursuit ses rencontres par l’entremise de « tables de concertation ». Un calendrier des prochaines rencontres publiques avec la population sera sous peu dévoilé.

Marie-Christine Demers, directrice des affaires publiques et des relations avec le milieu de Gazoduq Photo : gracieuseté Gazoduq

Entente avec la Ville d’Amos

Le conseil municipal d’Amos a approuvé lundi une entente avec Gazoduq pour une éventuelle utilisation d’un terrain appartenant à la Ville. Si le projet de Gazoduq est approuvé, l’entreprise pourrait donc utiliser le terrain d’Amos afin d’entreposer des matériaux lors de la période de construction.

Le maire, Sébastien D’Astous, précise que cette entente ne signifie pas que la Ville ait une position favorable au projet. Il est trop tôt pour prendre position. À l’heure actuelle, je ne peux pas vous dire non plus si la Ville comme telle va prendre position, mais c’est sûr qu’on est à l’affût, on suit le dossier et moi, mon rôle, c’est aussi de veiller à ce que les retombées soient chez nous , explique-t-il.

Le conseil municipal d'Amos a adopté une résolution, mais dit ne pas prendre position en faveur du projet pour autant. (archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

L’aménagement du terrain par Gazoduq pourrait aussi être bénéfique pour la Ville, selon M. D’Astous. On a l’intention de développer deux parcs industriels sur le long terme et nous, on voit d’un bon œil que le terrain soit placé dans le but futur d’en développer des terrains , précise-t-il.