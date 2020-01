La série The Witcher est en voie de faire le meilleur démarrage de l’histoire de Netflix, selon les chiffres communiqués mardi par la plateforme de diffusion en continu, qui vient de modifier sa méthode de comptage des visionnements. Toujours d'après Netflix, cette série fantastique médiévale est même plus populaire que The Mandalorian, offerte sur Disney +.

Depuis son lancement le 20 décembre dernier, The Witcher a été regardée par 76 millions de comptes abonnés.

Cette série mettant en vedette Henry Cavill dans le rôle d’un sorcier solitaire fait mieux que la seconde saison de You, vue par 54 millions de comptes, et que la troisième saison de The Crown, visionnée par 21 millions de foyers.

En tout, la série portant sur la famille royale britannique a été regardée par 73 millions de comptes depuis son lancement en 2016.

Changement de méthode de comptage

Toutefois, Netflix avoue avoir modifié sa manière de comptabiliser le nombre de vues pour ses contenus.

Avant, 70 % d’un film ou d’un épisode de série devait être visionné pour être considérés comme vu.

Maintenant, il suffit que le contenu soit regardé pendant deux minutes. C'est assez long pour prouver que le choix était intentionnel , estime Netflix dans une lettre publiée mardi à l’attention de ses actionnaires.

L’entreprise a justifié sa décision en soulignant que son ancienne manière de procéder avait moins de sens , la durée de ses contenus variant beaucoup. Certains films dépassent ainsi les deux heures alors que la durée des épisodes de la série Special tourne autour de 15 minutes. Netflix reconnaît également que cette nouvelle méthode augmenterait ses statistiques de visionnement d'environ 35 %.

Le duel entre The Witcher et The Mandalorian

Netflix affirme de plus que sa série The Witcher serait plus populaire que l’autre série phare du moment : The Mandalorian. Diffusée sur la plateforme Disney + depuis novembre dernier, cette série dérivée de l’univers de Star Wars bénéficie de la faveur du public pour le personnage de Bébé Yoda.

Pour parvenir à cette conclusion, l’entreprise a analysé les résultats de recherche sur Google Trends pour en tirer un graphique montrant que The Witcher a suscité plus d’intérêt que The Mandalorian au cours du dernier trimestre de 2019.

Selon les données de Parrot Analytics, qui évalue chaque semaine la demande pour les séries, The Witcher et The Mandalorian sont au coude-à-coude ces dernières semaines. Si The Witcher avait détrôné sa rivale à la fin du mois de décembre, la série de Disney + a repris l’avantage, selon le plus récent rapport hebdomadaire publié par Parrot Analytics.

Une rude concurrence

À la fin de l’année dernière, Netflix comptait 168 millions de personnes abonnées, un chiffre qui a progressé de 20 % en un an.

Toutefois, au quatrième trimestre 2019, le service de diffusion en continu a enregistré seulement 550 000 nouveaux abonnements aux États-Unis et au Canada, alors qu’il espérait en comptabiliser 600 000.

Aux États-Unis, Netflix est beaucoup plus cher que ses rivaux, qui ont choisi de couper les prix pour être plus attractifs.

La concurrence, déjà accrue depuis le lancement de Disney + et d’Apple TV +, devrait se renforcer encore davantage cette année avec l’arrivée des plateformes HBO Max et Peacock.