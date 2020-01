Vos objets connectés peuvent devenir obsolètes sans que vous ayez votre mot à dire

L’entreprise de haut-parleurs connectés Sonos et le fabricant d’équipement sportif Under Armour ont tous deux annoncé mardi que certains de leurs produits connectés ne recevront plus de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.

Sonos a écrit sur son blogue officiel que plusieurs de ses produits, dont certains sont sortis aussi récemment qu’en 2015, ne recevront plus de mises à jour à partir de mai 2020. Il s’agit des haut-parleurs intelligents Zone Player, Connect et Connect Amp (modèles lancés entre 2006 et 2015), le Play 5 (2009), le CR200 (2009) et le Bridge (2009).

Nous sommes arrivés à un point où certains de nos plus vieux produits ont été étirés jusqu’à leur limite technique en matière de mémoire et de vitesse de traitement , explique Sonos dans son billet.

Un haut-parleur connecté Sonos Note (2015). Photo : Getty Images / Jesse Grant

L’entreprise offre un rabais de 30 % sur les nouveaux produits pour sa clientèle affectée par cette décision.

Des produits Under Armour deviennent caducs

L’annonce d’Under Armour a encore plus de conséquences alors que trois de ses produits offerts seulement depuis 2016 deviendront presque inutiles dans quelques mois.

L’entreprise a annoncé mardi qu’elle prévoyait désactiver toutes les fonctionnalités de son application Record dès le 31 mars. Celle-ci enregistre les données de sa balance, de son bracelet et de son moniteur cardiaque connectés qui étaient vendus ensemble dans une collection baptisée « HealthBox » en 2016 au coût de 550 $.

Under Armour a conseillé à sa clientèle de transférer leurs données à l’application MapMyFitness, mais la quasi-totalité des fonctionnalités des objets connectés ne fonctionneront plus avec cette application acquise par Under Armour en 2015.

Les seules données biométriques enregistrées seront les calories brûlées. Il ne sera donc plus possible compter le nombre de pas marchés dans une journée, de voir l’évolution de son poids, de faire un suivi de son sommeil et de connaître sa fréquence cardiaque, entre autres.