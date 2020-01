Une course de boîtes à savon à la Magie des Neiges d'Amos

La population pourra y découvrir de nouvelles activités comme le souque à la corde et le snowboard mécanique.

Les familles sont aussi invitées à fabriquer une boîte à savon sur skis.

Le but de l'activité, c'est que les gens construisent une boîte à savon style père-fils, père-fille ou mère-fille, mère-fils avec des produits recyclés , indique Ghislain Drolet, président de l'événement.

La seule exigence c'est d'avoir un système de freins. C'est sûr qu'on descend dans une pente et on veut être certain que les gens soient capables d'arrêter au bas de la pente , ajoute-t-il.

La 26e Magie des Neiges Optimiste se déroulera du 21 au 23 février. L'organisation s'attend à accueillir plus de 5000 personnes.