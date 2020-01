Québec 21 en mode pré-électoral amorce une tournée des conseil de quartier

Cette tournée a déjà commencé la semaine dernière. Le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville s’est rendu au conseil de Lac-Saint-Charles. Il se rendra à celui de la Pointe-Sainte-de-Saint-Foy mercredi soir.

Je trouve ça assez fantastique de les voir, des gens qui connaissent leur coin, qui amènent des enjeux, souligne-t-il. C’est intéressant de voir différents angles... les enjeux ne sont pas les mêmes à Lac-Saint-Charles ou Sainte-Foy.

Lors des conseils, il ajoute qu’il préfère écouter. Après la séance, je reste un peu, je leur demande ce qui va bien, ce qui va moins bien.

Comme une odeur de précampagne électorale

M. Gosselin confirme qu’il sera candidat à la mairie de Québec lors des élections générales en novembre 2021.

La tournée dans les conseils de quartier permettra à son parti de se préparer en vue d’établir les bases de la future campagne électorale .

Je serai le candidat à la mairie, dit-il, les trois districts, on sera de retour, et on travaille sur l’équipe, c’est un volet de préparation que j'adore.

On a du temps devant nous, je suis chanceux d’avoir le temps, ajoute-t-il, c’est pour ça qu’on va aux rencontres, pour connaître les différents besoins.

Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Patrick Paquet à l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Jean-François Gosselin mentionne que les deux autres conseillers, Stevens Mélançon et Patrick Paquet, seront aussi de retour aux prochaines élections.