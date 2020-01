Brampton déclare l’état d’urgence face à la pénurie de lits dans les hôpitaux

Nous ne resterons pas les bras croisés , a déclaré dans un communiqué le maire de Brampton, Patrick Brown. Le système de santé de Brampton a un besoin urgent de financement et de soutien du gouvernement provincial. [...] Nous demandons une action et une réponse immédiates de tous les fournisseurs de systèmes de soins de santé pour répondre aux besoins urgents de notre communauté.

En déclarant l’état d’urgence, la Ville espère obtenir une aide financière urgente de la part des gouvernements provincial et fédéral afin de subvenir aux besoins en matière de soins de santé de première ligne de l'Hôpital civique de Brampton et du Peel Memorial Centre.

L'objectif est de s'assurer que les [services de soins de santé] fonctionnent avec un effectif complet et des ressources adéquates pour fournir immédiatement des soins sécuritaires et de qualité aux patients , peut-on lire dans le communiqué.

Brampton ne peut pas se permettre d'attendre! a déploré la conseillère municipale Rowena Santos.

Des patients meurent dans les couloirs du seul hôpital de la ville. Il est temps pour nous d'exiger un accord équitable sur les soins de santé et de mettre fin à la médecine des couloirs surpeuplée et sous-financée. Rowena Santos, conseillère municipale

Le maire a souligné la croissance rapide de la ville qui compte 650 000 habitants.

850 lits supplémentaires

La Ville de Brampton demande un service d'urgence pleinement opérationnel et des services hospitaliers adéquats avec des lits d'hôpital supplémentaires pour assurer que le nombre de lits d'hôpital est équivalent à la moyenne provinciale par habitant .

Selon le communiqué, 850 lits supplémentaires sont notamment nécessaires au Peel Memorial Centre.

En décembre, le conseil municipal de Brampton avait également adopté une résolution qui reconnaissait les besoins urgents du système de soins de santé de Brampton, y compris les importantes lacunes de financement, les longs délais d’attente et la médecine des couloirs.

La ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, assure travailler tous les jours pour désengorger les hôpitaux de la province. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Je sais certainement qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux qui fonctionnent à plus de 100 % de leur capacité en ce moment , a déclaré de son côté la vice-première ministre et ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott. C'est quelque chose que nous travaillons à diminuer chaque jour .