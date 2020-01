La MRC des Collines s'entend avec l'ex-directeur adjoint de la police Sylvain Tanguay

Les deux parties ont annoncé mercredi s'être entendues lors d'une séance de médiation.

M. Tanguay estimait s'être fait congédier injustement en 2017. Les autorités municipales prétendaient de leur côté, après avoir réalisé une enquête interne, que l'ancien directeur adjoint des policiers avait fait subir du harcèlement sexuel et psychologique à du personnel civil et policier et utilisé un langage et des gestes non appropriés envers les employés de la MRC .

La Cour du Québec avait donné raison à M. Tanguay en septembre 2018. La MRC avait alors signifié son intention de porter la cause en appel.

Plus d'un an plus tard, la MRC exprime par voie de communiqué ses sincères regrets pour tous les préjudices que Sylvain Tanguay a subis ainsi que les membres de sa famille . Elle affirme que celui-ci a maintenu un comportement sans reproche dans l’exercice de ses fonctions à titre de policier et directeur adjoint du Service de sécurité publique .

Les deux parties s'accordent pour ne faire aucun autre commentaire.