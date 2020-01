Un bon samaritain sauve une femme des flammes à Chandler

Danick Paquet revenait du travail samedi soir lorsqu'il a aperçu une épaisse fumée qui s'échappait d'une résidence située sur la rue Hamilton.

Voyant qu'aucun pompier n'était sur place, l'homme de 29 ans décide d'entrer dans la résidence.

J'ai avancé dans la maison pour analyser la situation, j'ai vu qu'il y avait un foyer encastré et le feu était pris derrière le mur , raconte-t-il.

Le mur avait craqué et tu voyais les flammes qui étaient intenses derrière le mur. C'était vraiment le temps de sortir parce que si le plafond ou le mur ouvrait, on aurait eu vraiment un gros problème, on aurait eu pas mal plus de fumée. Danick Paquet

Une femme de 76 ans dormait à l'intérieur de cette résidence lorsqu'un incendie s'est déclaré. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

À l'intérieur, une femme d'une cinquantaine d'années lui indique que sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, est toujours endormie dans sa chambre, située au fond de la résidence.

Il est donc descendu au sous-sol pour récupérer le fauteuil roulant de la dame de 76 ans, avant d'aller la chercher.

Elle commençait déjà à être incommodée parce qu'il y avait de la fumée dans sa chambre. Je l'ai installée dans la chaise roulante et on est sortis de la maison au plus vite. Ça a pris environ une minute, les services ambulanciers sont arrivés, les policiers ont suivi pas longtemps après. Le policier s'est avancé près de la maison pour analyser la situation et il ne pouvait pas entrer, absolument pas, ça avait doublé, triplé , indique M. Paquet.

Une enquête est toujours en cours pour déterminer la cause de l'incendie qui a ravagé cette résidence de Chandler. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le jeune père de famille affirme qu'il s'est laissé guider par son instinct, voyant que le feu progressait rapidement et que les secours ne seraient probablement pas arrivés à temps pour sauver la vie de la dame.

On y va sinon on n'aurait pas pu se regarder dans un miroir en sachant que quelqu'un... qu'il y avait juste toi pour agir et que t'as rien fait. Danick Paquet

Quand on regarde autour de soi et qu'on ne voit personne d'autre qui peut apporter de l'aide, à un moment donné on prend certaines responsabilités , indique-t-il.

Une enquête est toujours en cours pour déterminer l'origine de l'incendie.

Avec les informations de Martin Toulgoat