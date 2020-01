Un amphithéâtre réalisé à coût nul, espère Étienne Jacques

Étienne Jacques, embauché par la Ville l'automne dernier comme consultant, a fait le point mercredi après-midi à l'hôtel de ville aux côtés de l'architecte Roger Fradette. Il propose une mouture simplifiée du projet initial

Le coût évalué est de 64,2 millions de dollars, soit 42,2 pour le centre multifonctionnel et 18,9 pour la nouvelle autogare et la passerelle. Saguenay espère obtenir 45,95 millions en subventions. La part de la Ville serait donc de 18,3 millions de dollars.

Étant donné que des économies seraient générées par la conversion du Pavillon de l'agriculture en entrepôt et que des montants seraient générés par des stationnements payants à l'amphithéâtre, Étienne Jacques pense que le projet se réaliserait pratiquement à coût nul.

Étienne Jacques a présenté la nouvelle mouture du projet d'amphithéâtre au centre-ville. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Le projet

Le projet comprendrait donc un amphithéâtre sportif et culturel de 4054 places , un stationnement à étages de 350 places doté d'un toit vert et une passerelle qui relierait la zone portuaire et le centre-ville.

Aussi, le hall d'entrée du complexe accueillerait une exposition permanente à saveur autochtone grâce à un partenariat avec La Pulperie, ce qui serait assorti d'une subvention.

Dans une deuxième phase, le terminus d'autobus déménagerait à l'amphithéâtre, qui deviendrait une gare intemodale.

Le coût évalué est de 64,2 millions de dollars. Photo : Courtoisie : Saguenay

L'historique

Lors du dévoilement de l'Amphithéâtre + par Josée Néron devant les membres de la chambre de commerce en 2018, le coût était estimé à environ 80 millions de dollars.

On sait que ce projet a plus tard été abandonné parce qu'il ne faisait pas consensus à la table du conseil. Des citoyens ont ensuite été invités à faire des propositions.

Il a été question d'y aménager un parc et un complexe résidentiel. C'est à ce moment qu'Étienne Jacques et l'ancienne conseillère municipale Joan Simard sont entrés en scène pour proposer la construction d'une Place des congrès, un centre multifonctionnel doté d'une glace et d'une salle de spectacle.

Le dossier a évolué depuis ce temps et le mandat confié à Étienne Jacques était de présenter une nouvelle mouture.

Dans une deuxième phase, le terminus d'autobus déménagerait à l'amphithéâtre, qui deviendrait une gare intemodale. Photo : Courtoisie : Saguenay

Retiré du plan triennal

Après le rejet du budget le 18 décembre, la Ville avait annoncé l'exclusion de l'amphithéâtre et de cinq autres projets structurants du plan triennal 2020-2022.

La Ville croit maintenant que le projet est réalisable, tout comme celui d'un stade multisport à Jonquière, un dossier qui a été rapatrié au cabinet de la mairesse.

À lire aussi