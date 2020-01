Apple dévoilerait prochainement un nouvel iPhone avec un bouton d’accueil

Tandis que des rumeurs au sujet d’un nouvel iPhone aux allures des iPhone 6, 7 et 8 persistent depuis plusieurs mois, voilà que le magazine Bloomberg révèle que, selon plusieurs sources, ce nouveau téléphone d’entrée de gamme devrait entrer en production en février et être dévoilé en mars.

L’appareil en question devrait remplacer l’iPhone 8, qui est sur le marché depuis 2017 et qui se vend encore neuf à partir de 599 $. À titre comparatif, le modèle le moins cher de l’iPhone 11 coûte 979 $ tandis que l’iPhone 11 Pro est offert à partir de 1379 $.

D’après Bloomberg, le nouvel iPhone d’entrée de gamme conservera les dimensions de l’iPhone 8 (écran de 4,7 po), aura un bouton d’accueil qui servira également de capteur d’empreintes digitales Touch ID et délaissera le système de reconnaissance faciale Face ID.

L’appareil serait en quelque sorte le successeur à l’iPhone SE, ce téléphone d’entrée de gamme paru en 2016 qui proposait toutes les caractéristiques de l’iPhone 6S dans le corps d’un iPhone 5S. Le nouvel iPhone serait propulsé par la puce A13 Bionic des nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro, offrant donc même la performance que les téléphones haut de gamme dans un appareil plus petit et plus abordable.

La seule différence majeure résiderait dans la prise de photos : toujours selon Bloomberg, ce modèle d’entrée de gamme serait équipé d’une seule caméra. Il serait donc nettement moins performant lorsqu’il est question de photographie nocturne, une fonctionnalité grandement améliorée dans les récents iPhone grâce à leurs multiples objectifs.

Un iPhone moins cher pourrait aider Apple à percer des marchés émergents comme l’Inde, qui sont dominés par les téléphones Android bon marché. Il pourrait aussi attirer une clientèle plus soucieuse de son budget en Occident, ou plaire aux gens qui cherchent à acheter un téléphone plus compact ou muni d’un bouton d’accueil.

Une rumeur plus que persistante

Cela fait plusieurs mois que des médias spécialisés et analystes de l’industrie technologique prédisent qu’Apple offrira prochainement un iPhone d’entrée de gamme. Plusieurs de ces rumeurs se réfèrent au téléphone comme « iPhone 9 » ou « iPhone SE 2 », mais son nom officiel n’est toujours pas connu.

Le réputé analyste technologique Ming-Chi Kuo, qui a prédit avec précision plusieurs produits Apple, a déclaré en décembre qu’un « iPhone SE 2 » serait offert en 2020 et qu’un « iPhone SE 2 Plus » serait mis en vente en 2021.