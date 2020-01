Un match de saison régulière de la LCF à Halifax en 2020

Une source au sein de la ligue a indiqué qu'elle annoncera jeudi la tenue d'un match de saison régulière entre les Argonauts de Toronto et les Roughriders de la Saskatchewan dans la capitale de la Nouvelle-Écosse.

L'affrontement aura lieu le 25 juillet au Huskies Stadium de l'Université Saint Mary's.

Cette personne a requis l'anonymat puisque la ligue n'a pas encore annoncé publiquement le lieu de ce match.

Ce sera le premier match de saison régulière de la LCFLigue canadienne de football à être présenté à Halifax. La LCFLigue canadienne de football avait organisé un match préparatoire entre les Argonauts de Toronto et les Tiger-Cats de Hamilton en 2005. Il s'était joué devant 11 148 spectateurs au stade des Huskies.