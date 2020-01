Un livre jeunesse pour promouvoir la diversité de genre

La chargée de projets de la Coalition, Johanie Vendette, explique que l'ouvrage résulte de besoins exprimés par les enseignants, mais aussi par d'autres organisations qui travaillent avec les enfants.

On voulait surtout aborder les stéréotypes de genre parce qu'on sait que dans le nouveau programme d'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui est abordé au niveau primaire, dans les premiers cycles, souligne-t-elle. Des fois, ce sont des âges, les 6-9 ans, où on sait peut-être moins comment l'aborder, avec quel vocabulaire ou avec quel médium et on trouvait qu'un livre, un album jeunesse, c'était un excellent médium pour aller faire la promotion ça.

Elle ajoute que l'ouvrage, qui est en fait une boîte à outils de sensibilisation, pourra faire l'objet d'ateliers dans les classes et les bibliothèques de la région grâce à une subvention du ministère de la Famille.

Les textes du livre sont écrits par l'autrice jeunesse de Rouyn-Noranda Marie-Pier Giasson, connue pour la série « Luna, il suffit d'y croire », dont le quatrième tome doit paraître au cours des prochains mois. Elle explique ne pas avoir hésité à se joindre à la Coalition parce que les thématiques de l'affirmation de soi et de la célébration de la différence lui sont chères.

L'autrice rouynorandienne Marie-Pier Giasson, au lancement de l'albm dont elle est l'autrice, Être unique c'est génial! Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Le sujet de l'intimidation me touche énormément, rapporte-t-elle. Dans mon troisième livre de Luna j'en parle justement. Puis moi, j'ai eu beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune parce que je m'habillais garçonne, les culottes en bas des fesses, je me promenais avec mon skate, les cheveux rasés, donc les gens m'écœuraient beaucoup, et encore aujourd'hui je trouve que ça n'a pas évolué, vraiment.

Rendre le livre accessible

La Coalition a réalisé un projet bilingue en rendant l'ouvrage disponible en français et en anglais. Je pense que c'est très important de ne pas oublier la communauté anglophone, et la même chose pour certaines communautés autochtones, qui déjà, en plus d'être parfois isolées sont anglophones, ça peut être deux facteurs qui vont faire qu'ils vont être moins sollicités pour des projets ou moins approchés pour ce genre d'activités , dit-elle.

La Coalition offre un atelier interactif à l'intention des écoles francophones et anglophones, des bibliothèques et des communautés autochtones jusqu'au 30 avril.

Il est à noter qu'une version numérique du livre pour les autres régions du Québec sera disponible dès mai 2020 sur le site de la Coalition.