Google lance trois applications expérimentales conçues pour limiter le temps d’écran

Envelope

La première de ces trois applications est Envelope, qui désactive presque toutes les fonctionnalités de son téléphone intelligent outre les appels. Il faut ensuite imprimer une enveloppe de papier spéciale qui ne contient qu’un pavé numérique et glisser le téléphone à l’intérieur, ce qui transforme essentiellement votre téléphone intelligent en cellulaire d’antan.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Envelope fonctionne seulement avec le Pixel 3a, pour l'instant. Photo : Google

Envelope fonctionne uniquement avec le Pixel 3a de Google pour l’instant. Cela pourrait bientôt changer puisque l’application est un logiciel libre, souligne le site spécialisé Android Authority.

Screen Stopwatch

Cette application transforme votre écran d’accueil en chronomètre géant qui affiche en temps réel votre temps d’écran. Elle émet également un son de « tic-tac » d’horloge pour rappeler aux gens qu’ils se servent de leur téléphone.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Screen Stopwatch est l'une des nouvelles applications expérimentales axées sur le «bien-être numérique» de Google. Photo : Google

Screen Stopwatch fonctionne avec tout appareil Android 8, 9 ou 10.

Activity Bubbles

Activity Bubbles est semblable à Screen Stopwatch, mais n’émet aucun son et vous permet de visualiser votre temps d’écran d’une manière un peu plus créative.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Activity Bubbles vous permet de visualiser votre temps d’écran d’une manière créative. Photo : Google

Chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone, une nouvelle bulle apparaîtra sur votre écran d’accueil et gonflera de plus en plus en fonction du temps que vous passez sur votre téléphone. Elle n’offre pas de statistiques précises, mais vous donne quand même une bonne idée de l’utilisation que vous avez faite de votre téléphone à la fin de la journée.

Tout comme Screen Stopwatch, Activity Bubbles fonctionne avec tout appareil Android 8, 9 ou 10.

D’autres applications semblables

Google avait lancé en octobre cinq autres applications de « bien-être numérique », dont Unlock Clock, qui montre en arrière-plan le nombre de fois qu’un téléphone a été déverrouillé, et We Flip, qui désactive tous les téléphones d’un groupe d’amis pour favoriser la socialisation.

L’entreprise n’offre pour l’instant aucune de ces applications sur iPhone.