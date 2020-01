Un premier sentier de patin dans un parc provincial de la Saskatchewan

Le parc provincial Echo Valley, situé à environ 50 minutes au nord-est de Regina, a inondé l'une des boucles du terrain de camping Aspen pour créer un demi-kilomètre de piste de patinage.

L'idée est venue d'une gestionnaire du parc qui avait vu des idées similaires dans d'autres provinces.

L'objectif est de faire des parcs provinciaux de la Saskatchewan des destinations quatre saisons.

Si on a des raisons pour apprécier l’hiver, ça passe plus vite et c’est plus agréable que si on reste en dedans en se plaignant qu’il fait froid , soutient le directeur des Affaires francophones et porte-parole du ministère des Parcs, Charles-Henri Warren en avouant être un peu biaisé car il est un amoureux de l'hiver.

Le directeur général de la Direction des affaires francophones Charles-Henri Warren Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Charles-Henri Warren croit que le nouveau sentier est un excellent endroit pour venir en famille ou avec des amis.

Les employés du parc ont commencé à monter le projet cet automne. Ils ont acheté une surfaceuse usagée pour assurer une glace lisse et une belle expérience pour les patineurs.

Tiana Waldbauer, interprète au parc, a grandi dans la région de Fort Quappelle. Elle faisait du patinage artistique quand elle était jeune et croit que le patinage est un des meilleurs sports d’hiver.

Selon elle, les gens de la région sont heureux d’avoir un endroit en pleine nature pour venir lacer leurs patins.

Tiana Waldbauer est interprète au parc provincial Echo Valley. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Selon elle, il y a présentement des gens qui utilisent le parc l’hiver pour faire du ski de fond et pour promener leur chien. Elle espère que la patinoire attire les visiteurs.

La patinoire est ouverte aux visiteurs tous les jours,. Il y aura un feu et des employés du parc sur place le jeudi soir et les samedis après-midi.

L’utilisation de la patinoire est incluse avec le coût d’entrées pour le parc.