Ottawa versera jusqu'à 1,5 million $ en plus aux proches des victimes du vol PS752

Le gouvernement du Canada égalera les dons à ce fonds jusqu'à 1,5 million de dollars d'ici un mois, a annoncé mercredi Omar Alghabra, secrétaire parlementaire du premier ministre.

Celui-ci a précisé que cette aide financière sera accordée en plus du montant des 25 000 $ qu'Ottawa s'est déjà engagée à verser pour chacun des 57 citoyens et 29 résidents permanents qui ont péri dans la catastrophe afin de contribuer à couvrir les coûts des funérailles et les frais de déplacement, entre autres.

Nous voulons nous assurer que les familles reçoivent l'aide dont elles ont besoin pour traverser cette période difficile , a ajouté Omar Alghabra.

Un autel avec les photos des victimes canadiennes de l'écrasement d'avion. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

L'objectif de la campagne Canada Strong lancée par le PDG de la chaîne de restaurants Paramount, Mohamad Fakih, est d'atteindre un montant de 1,5 million de dollars qui seront versés aux proches des victimes par l'intermédiaire de la Toronto Community Foundation.

M. Alghabra a précisé que bien que la campagne soit destinée initialement aux familles canadiennes des victimes, il espère inclure également les résidents permanents.

Appel aux dons

Le maire de Toronto, John Tory, espère que l'annonce d'Ottawa motivera les Canadiens à mettre la main à la poche.

Nous avons fait de grands progrès en quelques jours, mais nous avons besoin de plus d’aides pour ces familles et j’espère que cette annonce du fédéral encouragera les dons , a-t-il indiqué.

C'est la bonne chose à faire, à intervenir et à aider. John Tory, maire de Toronto

« Il y a des choses que nous pouvons faire pour nous assurer que certains des défis les plus pratiques auxquels ils sont confrontés à la suite de ce trauma puissent être relevés», a déclaré le maire de Toronto, John Tory. Photo : Radio-Canada

Sécurité publique Canada travaillera avec les organisateurs de la campagne Canada Strong dans les prochaines semaines pour déterminer la façon dont seront distribués les fonds, a ajouté M. Alghabra.

Un comité, dont les membres seront prochainement annoncés, a par ailleurs été formé pour déterminer la répartition.

Le 8 janvier, le Boeing 737 d'UIA de la compagnie Ukraine International Airlines a été abattu par erreur par des tirs de missiles iraniens, tout juste après son décollage de Téhéran. La catastrophe a fait 176 victimes, dont 57 citoyens canadiens et 29 personnes ayant le statut de résident permanent au Canada.