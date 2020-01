Cette vidéo d’une minute s’achève sur une unique phrase prononcée par Perceval– la patience est un plat qui se mange sans sauce – laissant planer le mystère quant à l’intrigue de ce film réalisé par Alexandre Astier.

Plus de 10 ans après la fin de cette série culte, Kaamelott arrivera dans les salles de cinéma françaises le 29 juillet prochain, soit deux mois plus tôt que la sortie initiale du film, qui était prévue pour le 24 octobre.

Alain Chabat et Sting à l'affiche

Si Alexandre Astier incarne le roi Arthur dans la série, ce personnage est cependant absent de la bande-annonce présentée mercredi.

Ces premières images montrent le visage du chanteur Sting ainsi que plusieurs acteurs importants du cinéma français : Clovis Cornillac, Christian Clavier, Guillaume Gallienne et Alain Chabat, connu pour avoir écrit et réalisé le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, en plus d'y avoir incarné Jules César.

Série comique inspirée de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, Kaamelott a été diffusée en France de 2005 à 2009. Elle compte de nombreux fans en France comme au Québec.

Depuis, Alexandre Astier a coréalisé les films d’animation Astérix : le domaine des dieux et Astérix : le secret de la potion magique.