Forestville hausse ses dépenses en infrastructures

Pour boucler ce budget, la Municipalité compte utiliser presque 1,3 million de dollars de ses surplus cumulés.

L’état exact des surplus financiers de Forestville au 31 décembre 2019 n’est pas connu. Par contre, la mairesse assure qu'il restera quelques centaines de milliers de dollars dans les coffres de la Ville.

Micheline Anctil croit qu'il faut investir pour ensuite générer des revenus. Au cours des dernières années, nous avons eu le souci de bien entretenir nos infrastructures et nos bâtiments, dit-elle. Donc, le budget est encore en conséquence de ça et des projets de développement.

Parmi les dépenses en infrastructure prévues par la Municipalité, on retrouve la modernisation de la piste de l'aéroport et la réfection de la salle Ginette-B.-Sirois. Les deux projets sont évalués à plus de 350 000 $. La rampe de mise à l'eau, qui est condamnée depuis deux ans, sera également refaite au coût de 90 000 $.

C'est une rampe de mise à l'eau pour les pêcheurs, pour les [bateaux pneumatiques], pour l'accès à la mer. Elle est condamnée parce qu’elle a effectivement besoin d'être refaite.

Impôt foncier

Pour augmenter ses revenus, la Municipalité hausse l'impôt foncier de ses résidents de 1,5 %, ce qui représente une hausse d'environ 24 $ pour une propriété évaluée à 100 000 $.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais