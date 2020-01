Le CHEO est surpeuplé, les enfants malades écopent

Cette statistique provient de données obtenues par une demande d’accès à l’information de CBC auprès du ministère de la Santé de l’Ontario.

De janvier à juin, le CHEO Centre hospitalier pour enfants d’Ottawa a accueilli plus de patients que le nombre de places disponibles pendant 121 jours sur 181, soit 66 % du temps. Pendant sept jours, l’hôpital a fonctionné à plus de 120 % de ses capacités.

En comparaison, l’hôpital Sick Kids de Toronto était au-dessus de ses capacités pendant 41 jours lors des six premiers mois de l’année.

Cette nouvelle survient alors que le gouvernement provincial a promis des réformes qui mettront un terme à la « médecine de couloir », en référence aux patients qui doivent être évalués et traités dans les corridors, parce qu’il n’y a plus de lits.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces débordements, souligne la directrice du personnel du CHEO, lCentre hospitalier pour enfants d’Ottawa a Dre Lindy Samson : la saison de la grippe, l’accroissement de la population et la position de l’hôpital comme étant le seul à être dévoué aux enfants dans la région de la capitale nationale. Le nombre grandissant de jeunes ayant besoin de soins de santé mentale mettrait aussi de la pression sur l’urgence.

La directrice du personnel du CHEO, la Dre Lindy Samson. Photo : CHEO

Cette surcharge a des effets négatifs sur des enfants très malades, selon la Dre Samson.

Quand les enfants les plus malades ont besoin de soins, mais que l’hôpital est plein, nous n’avons pas d’autres choix que de les envoyer à l’extérieur de la région. C’est la solution de dernier recours , dit la médecin.

C’est difficile et nos cœurs sont avec les enfants et leurs familles. Dre Lindy Samson, directrice du personnel du CHEO

Des chirurgies importantes, autant des amygdales que de la colonne vertébrale et même du cœur, sont repoussées en raison du surpeuplement de l’hôpital. Ce ne sont pas des procédures qui peuvent attendre des mois et des mois , déplore la Dre Samson.

Des équipes de santé familiale

Rose Anne Devlin, professeure d’économie à l’Université d’Ottawa. Photo : Jean Delisle/CBC

La province pourrait relâcher de la pression sur les hôpitaux en créant plus d’équipes de santé familiale, selon la professeure d’économie à l’Université d’Ottawa Rose Anne Devlin. Il s’agit de médecins, infirmières et infirmières praticiennes qui travaillent ensemble pour fournir des soins de première ligne à l’extérieur de l’hôpital, typiquement en soirée.

La province a créé 184 de ces équipes entre 2005 et 2012, et en a ajouté 3 en 2019. Mais il en faudrait davantage, selon Mme Devlin.

Quelque chose doit être fait. Un hôpital, c’est un endroit très dispendieux pour traiter des conditions que ces équipes pourraient fournir , juge-t-elle.

Des solutions nouvelles

En prévision de la saison de la grippe, le CHEOCentre hospitalier pour enfants d’Ottawa a utilisé une enveloppe du gouvernement provincial de 1,5 million de dollars pour ouvrir neuf lits supplémentaires, mais les fonds seront épuisés à la fin mars.

Pour augmenter son efficacité, les gestionnaires de l’hôpital ont aussi engagé un coordonnateur pour superviser les admissions et les congés des patients. Depuis décembre, les chefs de département se réunissent tous en matinée dans un nouveau centre de commandement, où ils tentent aussi de gérer les admissions et de coordonner les tests pour que les patients puissent avoir leur congé le plus rapidement possible.

La Dre Samson avance que ces façons de faire ont diminué le nombre de chirurgies annulées et ont accéléré les admissions.

Cette année, on a senti qu’on devait essayer quelque chose de nouveau , dit-elle. Nous voyons déjà des résultats positifs.