Un député fédéral de l'Ontario, Derek Sloan, brigue la direction du Parti conservateur

Un député fédéral de l’Ontario, Derek Sloan, a annoncé sur Twitter qu’il souhaite se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada.

Nous allons faire les choses en grand, être audacieux, et nous n’aurons pas honte d’être conservateurs , a déclaré Derek Sloan qui est passé du secteur privé à la vie politique lors des dernières élections, remportant la circonscription tenue par les libéraux de Hastings-Lennox et Addington.

La course pour remplacer Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur comprend les noms de grandes personnalités, dont l’ancien ministre Peter MacKay et les députés conservateurs Erin O'Toole, Marilyn Gladu et Pierre Poilièvre.

L'ancienne chef intérimaire conservatrice, Rona Ambrose, envisagerait également une course à la direction.

Tous les candidats doivent payer des frais d'inscription non remboursables de 200 000 $ pour être pris en compte dans la course.