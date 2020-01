Un nouveau dispositif pour faciliter la recherche de personnes par hélicoptère

Alpine Helicopters, basée dans la vallée de la Bow, devient la deuxième entreprise au Canada et la quatrième en Amérique du Nord a déployé un tel dispositif de recherche par hélicoptère.

C’est une technologie assez récente, mais ça pourrait tout changer , indique le directeur de la compagnie Alpine Helicopters, Todd Cooper.

Rouge, cylindrique et pesant 130 kg, ce qui ressemble à une large bonbonne de propane sera suspendu par un câble à environ 10 mètres sous l’hélicoptère.

Le dispositif enverra un signal radar qui pourra être perçu puis renvoyé par un réflecteur présent dans les vêtements de la personne disparue.

Plus grande efficacité

Ce type d'appareil est déjà utilisé à plus petite échelle par des groupes de sauveteurs sur le terrain, mais sa portée d’environ 80 mètres dans les airs et 20 mètres sous la neige rende les recherches plus longues.

Ce nouveau détecteur pour hélicoptère permettra de couvrir un secteur de 1 km2 en 6 minutes.

Ça permet de couvrir une grande étendue en un court laps de temps, ce qui peut faire une grosse différence si on cherche une personne qui est blessée. Todd Cooper, directeur d'Alpine Helicopters

La semaine dernière, ce même dispositif a permis de retrouver le corps d’une femme qui avait été enseveli par six mètres de neige après le déclenchement d’une avalanche dans l’Idaho.

La compagnie Alpine Helicopters affirme avoir effectué 274 missions de recherche et de sauvetage en 2019. Cette nouvelle technologie aurait pu être utile dans la moitié des cas.

Le nouvel appareil de la compagnie RECCO sera mis à l’essai par Alpine Helicopters pour une période de deux ans durant laquelle des informations seront récoltées pour en permettre l’amélioration. La compagnie albertaine pourrait ensuite en effectuer l’achat en partenariat avec Parcs Canada et le département de sécurité publique du comté de Kananaskis.

Le nouveau dispositif sera mis à l’essai par Alpine Helicopters pour une période de deux ans Photo : Radio-Canada / Dave Gilson/CBC

Sensibiliser le public à l’utilisation des réflecteurs

Le responsable de la sécurité des visiteurs pour les parcs nationaux Banff, Yoho et Kootenay, Brian Webster, rappelle cependant que ce nouveau dispositif de détection n’est pas un remplacement des dispositifs personnel de recherche de victimes d’avalanche. Il devrait plutôt être vu comme un complément à ces appareils.

Les appareils de recherche permettent des sauvetages personnels, c’est-à-dire qu’un groupe de trois skieurs dont l’un serait enseveli sous la neige pourrait être localisé par les deux autres et le déterrer rapidement , dit-il.

Ce nouveau détecteur sera donc principalement utilisé pour des missions de sauvetage en remplacement par exemple d’un chien d’avalanche.

Pour que l’utilisation du détecteur soit efficace, il faut toutefois qu’un réflecteur RECCO se trouve dans les vêtements de la personne disparue.

Si l'entreprise fait déjà affaire avec plus de 150 marques de vêtement de plein air, Brian Webster souligne l’importance de sensibiliser le public à l’utilisation des réflecteurs.

Il faut que ces réflecteurs ne se trouvent pas uniquement sur les vêtements des skieurs, mais aussi sur les vêtements des pêcheurs et des chasseurs , explique le responsable. Ainsi, une personne portée disparue en été aurait plus de chance d’être retrouvée avec l’aide de cette technologie, dit-il.

Avec les informations de Sarah Rieger