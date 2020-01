Le film québécois La déesse des mouches à feu sélectionné à Berlin

C'est tellement émouvant de savoir que le festival de Berlin a senti que notre Déesse des mouches à feu, pourtant si québécoise (par sa langue, sa musique – très présente dans le film –, ses références), pouvait résonner de façon internationale. Anaïs Barbeau-Lavalette

Ça me confirme que plus on se raconte de proche, plus on touche profondément, et de façon large , a-t-elle ajouté, par communiqué, précisant que cette projection annonce une vie internationale au film.

Un film sur l'adolescence

La déesse des mouches à feu sera en compétition dans la catégorie Génération Kplus, qui réunit des films centrés sur de jeunes. La Berlinale se déroulera du 20 février au 1er mars en Allemagne.

Le film suit l’adolescence grunge de Catherine, qui est confrontée au divorce de ses parents dans le Québec des années 1990. Mettant notamment en vedette Kelly Depeault, Caroline Néron et Normand D’Amour, il prendra l'affiche à l'automne prochain.

Ce n’est pas la première fois que la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est également écrivaine, voit l’un de ses films participer à la Berlinale. Le ring, en 2007, et Inch'allah, en 2012, avaient également été sélectionnés par ce festival de cinéma.

Cette année, elle tournera l'adaptation du roman Chien blanc, écrit par le romancier français Romain Gary à la fin des années 1960.