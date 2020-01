Terry Jones, membre des Monty Python, meurt à l’âge de 77 ans

En compagnie d'Eric Idle, John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman et Terry Gilliam, Terry Jones avait formé Monty Python's Flying Circus, dont l'humour anarchique avait contribué à révolutionner l'humour britannique

« Au courant des derniers jours, sa femme, ses enfants, sa famille élargie et plusieurs amis proches sont restés constamment avec Terry, alors qu’il s’éclipsait doucement chez lui dans le nord de Londres. Nous avons tous perdu un homme gentil, drôle, chaleureux, créatif et sincèrement aimant, dont l’individualité sans compromis, l’intellect inlassable et l’humour extraordinaire ont procuré du plaisir à des millions de personnes sur six décennies » a ajouté la famille dans le communiqué.

