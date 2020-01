Le gouvernement apporte des modifications au programme SEED

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick apporte des changements à son programme de stage d'emploi d'été pour les étudiants (SEED) en privilégiant les groupes à but non lucratif, les Premières Nations et les municipalités.

Dans le cadre du nouveau processus, les employeurs présenteront une demande en ligne au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Les députés donneront leur avis et formuleront leurs recommandations en fonction des priorités de leur circonscription électorale.

« Nous privilégions les besoins en développement communautaire tout en continuant à financer les emplois étudiants », a déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

Interrogée à ce sujet, la présidente de la La Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton, Pascale Rioux, croit qu'il s'agit d'une bonne nouvelle.

Ça fait quelques années que l'on demande ces changements-là, avant c'était plutôt axé vers le secteur privé, etc. Donc, maintenant, le fait que les étudiants vont pouvoir avoir accès à plusieurs emplois avec des organismes à but non lucratif, ça permet à des étudiants, par exemple, qui étudient dans certains secteurs publics, Arts et Sciences sociales par exemple, de pouvoir se trouver un emploi beaucoup plus facilement que l'an dernier. , affirme-t-elle.