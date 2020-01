Le politologue Emmanuel Choquette analyse la décision de Jean Charest

Mardi, Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, a annoncé qu'il ne serait pas de la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC). Le politologue Emmanuel Choquette analyse cette décision.

Le chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Emmanuel Choquette dit ne pas avoir été surpris de cette décision.

Je suis plutôt surpris que l'idée que Jean Charest se présente comme candidat devienne de plus en plus sérieuse, non seulement dans l'espace public, mais aussi dans l'esprit de Jean Charest , a-t-il mentionné.

M. Choquette soutient que l'enquête Mâchurer a peut-être un peu fait pencher la balance.