Pas de service de métro entre les stations Jane et Ossington

Le service de métro à Toronto est suspendu mercredi matin entre les stations Jane et Ossington sur la ligne 2, indique la Commission de transport (CTT).

Une rame qui n'était pas en service a « déraillé partiellement » en sortant du dépôt de la rue Keele, explique le porte-parole de la CTT, Stuart Green.

La reprise du service normal pourrait prendre « quelques heures », ajoute-t-il.

Entretemps, une centaine d'autobus de remplacement font la navette entre les stations touchées. Toutefois, les usagers doivent s'attendre à des retards.

Exceptionnellement à cause de cette interruption du service de métro, les usagers peuvent aussi prendre le train GO aux gares de Kipling, Dundas Ouest et Union pour le premier prix qu'un passage avec la CTT.