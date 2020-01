État d'urgence à Saint-Jean : la vie reprend tranquillement son cours

L'état d'urgence est maintenu mercredi pour une sixième journée consécutive à Saint-Jean, Terre-Neuve. La ville et les communautés avoisinantes commencent à voir certaines restrictions être levées et peuvent désormais se déplacer plus librement.

L'aéroport international de Saint-Jean, Terre-Neuve, reprenait ses activités mercredi à compter de 5 h.

Elle annonçait qu'en raison des récents retards causés par le mauvais temps, des vols supplémentaires seraient ajoutés aujourd'hui. Elle demande aux gens qui se rendent à l'aéroport d'arriver suffisamment tôt.

La municipalité demandait aussi que Les passagers se rendant à l'aéroport sont priés de conduire prudemment, de faire du covoiturage ou de prendre un taxi si possible afin de réduire la circulation sur les routes, car les équipes travaillent avec diligence pour dégager les rues de la ville.

Peter Avery, président-directeur général de l’administration aéroportuaire de Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Peter Avery, le président-directeur général de l’administration aéroportuaire estime que l'aéroport devrait accueillir aujourd'hui quelques milliers de passagers, entre les arrivées et les départs. Il explique que son équipe a travaillé d'arrache-pied afin de garder les lieux le plus accessible possible en vue de la levée de l'état d'urgence et de la reprise du trafic aérien.

L'aéroport était ouvert depuis dimanche pour des vols militaires et des urgences de santé publique.

Un retour à la normale attendu

Toutes les écoles francophones et anglophones de la région métropolitaine de Saint-Jean demeurent fermées pour le reste de la semaine. La plupart des cliniques médicales sont désormais ouvertes. Les pharmacies, épiceries, dépanneurs et stations-service pourront quant à elles ouvrir pour une période de huit heures durant la journée.

Les résidents de Terre-Neuve ont fait la file pour se ravitailler alors que certains magasins ont ouvert leurs portes durant quelques heures plus tôt cette semaine. Photo : Radio-Canada / Malone Mullin

À compter de minuit mardi soir, les compagnies de taxi et de livraison de mazout étaient autorisées à reprendre leurs activités.

La priorité mercredi était d'accélérer le déneigement afin de rendre les routes plus accessibles en vue d'une prochaine tempête. On est en janvier après tout , a affirmé le premier ministre Dwight Ball.

Il pourrait encore être question de plusieurs jours, ou même de semaines, avant un retour total à la normale pour la ville, a-t-il déclaré.

L'état d'urgence en vigueur empêche toujours plusieurs commerces d'ouvrir leurs portes.

Avec les renseignements de Patrick Butler et de CBC