Toyota et Honda rappellent 6 millions de véhicules dans les Amériques

Les constructeurs japonais Toyota et Honda ont annoncé qu'ils allaient rappeler plus de 6 millions de véhicules dans les Amériques, incluant donc le Canada, pour des problèmes de sécurité distincts.

Toyota va rappeler 2,9 millions de voitures de ses modèles Corolla, Matrix et Avalon vendus aux États-Unis entre 2011 et 2018, a indiqué le groupe dans un communiqué publié mardi soir.

Le total monte à 3,4 millions d'unités en comprenant aussi des rappels similaires de Toyota au Canada, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, a précisé mercredi à l'AFP un porte-parole du numéro un automobile nippon.

Ces véhicules peuvent présenter un défaut sur un système électronique de contrôle, relié aux capteurs d'accident pour déclencher les sacs gonflables et des prétensionneurs de ceinture de sécurité en cas de choc, a détaillé le groupe dans son communiqué.

Le défaut de ce système électronique, provenant d'un fournisseur spécifique , peut entraîner le non-déclenchement, total ou partiel, des sacs gonflables et des prétensionneurs de ceinture, a ajouté Toyota.

Le fournisseur en question est l'équipementier automobile américain ZF-TRW, selon une source proche.

Les autorités américaines avaient décidé l'an passé de diligenter une enquête sur ce problème à la suite d'accidents mortels. Plusieurs autres constructeurs avaient déjà lancé des rappels similaires.

Des Honda et des Acura aussi rappelés

De son côté, Honda a annoncé séparément le rappel de 2,4 millions de ses voitures de divers modèles commercialisés aux États-Unis de 1996 à 2003, y compris sous sa marque haut de gamme Acura. Quelques 300 000 véhicules du groupe sont aussi concernés par un rappel similaire au Canada, a précisé mercredi le groupe à l'AFP.

L'ampleur réelle du rappel de Honda devrait toutefois être moins importante compte tenu de l'ancienneté de ces véhicules, dont certains ne sont probablement plus en circulation aujourd'hui.

Ces véhicules peuvent être concernés par un problème de sécurité identifié sur des sacs gonflables Takata, d'un autre type que ceux ayant déjà conduit au rappel de plus de 100 millions de voitures de nombreux constructeurs automobiles dans le monde depuis 2014.