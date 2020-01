Impôts fonciers : une mauvaise communication coûte 12 000 $ à la Ville du Grand Sudbury

À 11 voix contre deux, le conseil municipal a voté mardi soir en faveur de la motion du maire Brian Bigger qui demandait un retour aux anciennes dates établies pour le versement des deux premières tranches d’impôts fonciers, soit le 2 mars et le 2 avril.

En décembre, les élus avaient adopté, comme à chaque année, un règlement de routine qui établit les dates de paiement des deux premières tranches.

Le personnel de la Ville avait toutefois choisi de devancer l'échéancier de trois semaines afin de générer un revenu d’environ 150 000 $ plus rapidement pour des investissements.

En présentant sa motion, le maire Bigger a indiqué qu’il n’ avait [toutefois] pas l’impression que la mesure avait été communiquée de manière efficace aux résidents.

Avoir un avis de 20 jours et recevoir sa facture trois semaines à l’avance sans communication, ce n’est pas un service à la clientèle adéquat et je ne crois pas que c’est comme cela qu’on devrait gérer notre organisation.

Nous sommes élus pour représenter les citoyens. C’est ce que je fais et je crois que c’est ce que le conseil doit faire dans ce cas , a-t-il fait savoir.

La conseillère municipale Joscelyne Landry-Altmann a souligné que plusieurs résidents du quartier qu’elle représente avaient été pris de court par le nouvel échéancier qui, dans bien des cas, vient perturber leurs propres budgets.

Il y a une petite madame qui m’a appelée, et c’est une parmi plusieurs, qui m’a dit : “mais là, je ne pourrai pas payer mes taxes et en plus, on va me donner une amende. Je n’ai jamais eu une amende et je n’ai jamais oublié de payer mes taxes à temps. Pour elle, c’était humiliant.

Joscelyne Landry-Altmann, conseillère municipale et mairesse adjointe du Grand Sudbury