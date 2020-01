Coronavirus : le bilan s’alourdit et les autorités craignent une mutation du virus

Les autorités sanitaires chinoises font état de 9 morts et de 440 patients atteints du nouveau coronavirus. Le dernier bilan faisait état de 6 morts et de 300 cas diagnostiqués.

Le nouveau virus, qui se transmet par les voies respiratoires, pourrait muter et se propager plus facilement , a averti lors d'une conférence de presse le vice-ministre de la Commission nationale de la santé, Li Bin.

Les personnes infectées se trouvent dans plusieurs villes du pays, notamment dans des mégapoles comme Shanghai et Pékin.

L’apparition de ce nouveau virus survient pendant la période des congés du Nouvel An chinois, qui commence vendredi, où des centaines de millions de personnes voyagent dans tout le pays. Cette situation fait craindre aux autorités une propagation rapide du virus.

Plusieurs mesures ont été prises par les autorités chinoises, répondant à l’ appel du président Xi Jinping à freiner l’épidémie.

La Commission nationale de la santé a annoncé la mise en place de ventilation et de désinfection dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux.

Des détecteurs de température pourront également être installés dans les sites très fréquentés.

Zhong Nanshan, un scientifique chinois de la Commission nationale de la santé, a déclaré lundi que la transmission par contagion entre personnes était avérée . C'était la première fois qu'une telle affirmation était rendue publique.

De son côté, la vice-ministre a confirmé qu'il y avait des preuves d'une transmission humaine par voie respiratoire et conseillé aux habitants de Wuhan, où les premiers cas sont apparus, de ne pas quitter la ville.

Des cas dans plusieurs pays

Le virus a été repéré en décembre à Wuhan, dans le centre du pays, chez des gens travaillant dans un marché de gros de fruits de mer et de poissons.

L’origine exacte du virus et la période d'incubation demeurent encore inconnues.

Depuis, des cas ont été rapportés au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, à Taïwan.

La région semi-autonome chinoise de Macao a fait état mercredi d'un premier cas du coronavirus et ordonné à tous les employés de ses casinos de porter un masque, pour endiguer l'épidémie.

Il s’agit d’une femme d'affaires de 52 ans qui était arrivée dimanche en train en provenance de la ville voisine de Zhuhai.

Seule zone en Chine où les jeux d'argent sont autorisés, Macao attire chaque année des millions de touristes de Chine continentale.

Nous n'interdisons pas aux groupes de touristes de Wuhan de venir, mais nous ne les encourageons pas non plus , a déclaré la secrétaire aux Affaires sociales et à la Culture, Ao Ieong Iu. Nous demandons à toutes les agences de voyages de nous signaler les groupes arrivant de Wuhan , a-t-elle ajouté.

Une infirmière distribue des dépliants d'information sur le coronavirus à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. Photo : Reuters / Lim Huey Teng

Mardi, une première personne contaminée par le coronavirus a été hospitalisée par précaution aux États-Unis.

L’homme d'une trentaine d'années, originaire de Wuhan et résidant près de Seattle, dans le nord-ouest du pays. Il est arrivé le 15 janvier sans fièvre à l'aéroport de Seattle.

Même s’il est en bon état, il a été hospitalisé par précaution et restera à l'isolement pendant encore au moins 48 heures, selon les autorités locales.

Même si aucun cas n’a été enregistré, l’Australie, la Russie, le Népal, Singapour, la Malaisie, le Vietnam, le Bangladesh et l’Inde ont renforcé les contrôles depuis quelques jours.

À l'aéroport de Moscou Cheremetievo, le plus grand de Russie, la température des passagers venus de Chine est contrôlée dans les avions par caméras thermiques.

La déclaration de l’ OMS Organisation mondiale de la santé attendue

Un comité ad hoc de l'Organisation mondiale de la santé ( OMSOrganisation mondiale de la santé ) se réunit mercredi à partir de 18 h pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale .

L'OMS n'a jusqu'ici utilisé ce terme que pour de rares cas d'épidémies nécessitant une réaction internationale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 et la RDC depuis 2018.

La souche incriminée est un nouveau type de coronavirus, une famille comptant un grand nombre de virus. Ils peuvent provoquer des maladies bénignes chez l'homme, comme un rhume, mais aussi d'autres plus graves comme le syndrome respiratoire aigu sévère ( SRASsyndrome respiratoire aigu sévère ).

Sur 8096 cas, le virus du SRASsyndrome respiratoire aigu sévère avait fait 774 morts dans le monde, dont 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong, selon l' OMSOrganisation mondiale de la santé .

L'organisation internationale avait à l'époque vivement critiqué Pékin pour avoir tardé à donner l'alerte et tenté de dissimuler l'ampleur de l'épidémie.