Patrik Mathews et deux autres hommes ont été arrêtés par le FBI jeudi dernier aux États-Unis dans le cadre d’une enquête sur le groupe néonazi The Base. Brian Mark Lemley, William Garfield Bilbrough et Patrik Mathews étaient sous la surveillance du FBI depuis décembre dernier. Ceux-ci ignoraient être sous écoute dans l’appartement où ils résidaient au Delaware.

Selon un document des procureurs fédéraux américains, Patrik Mathews a été enregistré sur vidéo alors qu’il faisait la promotion de tueries, d'empoisonnement de sources d’eau et de déraillement de trains.

Patrik Mathews et Brian Mark Lemley parlaient de faire dégénérer un rassemblement de partisans de la possession d'armes à feu, qui a attiré des milliers de manifestants en Virginie lundi.

Pour Patrik Mathews, ce rassemblement était une occasion « sans limites », selon les dires enregistrés par le système de surveillance le mois dernier.

Il y a beaucoup de gens qui devrait être suffisamment radicalisés, tout ce qu’on doit faire, c’est faire dégénérer la situation, pour que la Virginie vrille en véritable guerre civile , disait-il.

Selon le document des tribunaux américains, Brian Mark Lemley disait vouloir utiliser un système d'imagerie thermique sur son fusil pour piéger des civils et des policiers.

J’ai besoin de faire mes premières victimes Brian Mark Lemley

Ce sera comme si on chassait des gens, ajoutait Patrik Mathews. Tu pourrais faire le guet pendant que je m’occupe de faire ce qui doit être fait.

Brian Mark Lemley indiquait également vouloir prendre des policiers en embuscades et voler leurs armes et leurs équipements.

Si l’un des policiers est stationné dans la rue et n’a pas de renfort, je peux l’exécuter et prendre tout ce qu’il a , disait-il, selon les procureurs américains.

Plusieurs arrestations reliées au groupe néonazi

Les autorités de Géorgie et du Wisconsin ont également arrêté quatre hommes en lien avec le groupe The Base.

Les audiences en vue des incarcérations de Patrik Mathews et de William Garfield Bilbrough sont prévues mercredi, à la Cour provinciale de Greenbelt, dans le Maryland.

Selon un communiqué de la cour de justice de Greenbelt Patrik Mathews fait notamment face à des accusations de transport d’une arme à feu avec des munitions dans l’intention de commettre un crime et d’être un étranger en possession d’une arme à feu et de munitions.

Il pourrait écoper d’un maximum de 10 ans de prison pour chacune des accusations.

Avec les informations de Associated Press