Ripon, un village en plein boom

Depuis 2011, le village a accueilli une centaine de nouveaux résidents, et les projections démographiques effectuées par la municipalité prévoient que 200 autres s'y établiront d'ici trois ans.

Il y a deux ans, on était à 1560 habitants, maintenant, on est à 1620. Ce sont surtout des familles qui sont venues s’installer , explique le maire de Ripon, Luc Desjardins.

Le maire de Ripon, Luc Desjardins, assure que « le conseil travaille beaucoup pour attirer la famille, avoir un milieu de vie intéressant. » Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Ripon, qui se retrouve au 4e rang démographique de la MRC de Papineau et au 5e rang en termes de richesse foncière, a vu sa population augmenter en moyenne de 3 % par années sur 9 ans, ce qui la place au-dessus de la moyenne générale dans la MRC. Document informatif, Ville de Ripon

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Au vu des dernières données statistiques, la Municipalité de Ripon continuera à être un leader démographique au sein de la MRC de Papineau. Photo : Ville de Ripon

« Le petit Saint-Élie-de-Caxton dans l’ouest du Québec »

Il est difficile de déterminer catégoriquement ce qui rend le village aussi attractif. Bon nombre d’acteurs de la communauté s’accordent pour dire que la fin de la construction de l’autoroute 50, en 2012, et le prix abordable des maisons y sont pour beaucoup.

Dans les dernières années, on parle beaucoup d’environnement, de simplicité volontaire, d’avoir son propre potager, d’achat local. Ce sont les couleurs de Ripon , croit la directrice de la seule école du village, Manon Pagé. Donc plusieurs personnes décident de venir habiter à Ripon pour être près de ces valeurs-là.

Nadia St-Amour vend aussi sa production dans le marché du village et dans sa ferme. Photo : Radio-Canada

En effet, Ripon est un des endroits de la province qui abrite le plus de fermes biologiques. Mère de deux enfants, Nadia St-Amour, s’est installée avec sa famille dans le village pour en exploiter une.

La propriétaire de la ferme maraîchère Labelle & St-Amour apprécie la communauté tissée serrée. On est comme une petite famille. Tout le monde connaît tout le monde , poursuit-elle.

Le maire assure que le conseil travaille beaucoup pour attirer la famille, avoir un milieu de vie intéressant .

Il cite à ce titre le marché public, l'ISFORT, — un institut de recherche rattaché à l'Université du Québec en Outaouais, le parc des Montagnes noires, pour la pratique d’activités de plein air et le festival de musique traditionnelle que le village a organisé pour la première fois en juillet dernier.

Ripon connaît un véritable boom économique et démographique. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

On est en train de créer un petit Saint-Élie-de-Caxton dans l’ouest du Québec , croit un père de famille, Vincent Ouellette-Destroismaisons.

On a ce côté funky qui fait en sorte que la sauce lève , conclut-il.

Ripon en plein essor économique

En plus de cet attrait pour le retour à la terre, Ripon vient d'accueillir une usine spécialisée dans la transformation de bois. Moulures M. Warnet Inc., qui possède aussi des installations à Saint-Jérôme, a ouvert ses portes en décembre dans l’ancienne usine Robert Ribeyron, qui fabriquait des planchers de bois franc. C'est une aubaine à la fois pour le village et la région, qui est frappée de plein fouet par la crise de l’industrie forestière.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une nouvelle usine s’est installée à Ripon. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Cinquante emplois dans une municipalité où il y a 1620 habitants, c’est énorme , s’exclame M. Desjardins.

Là, je parle de la municipalité, mais pour la MRC de Papineau aussi, c’est important, aux heures qu’on connaît avec Fortress et Lauzon qui ont fait beaucoup de mises à pied , rappelle-t-il.

Dans les prochains mois, une autre usine spécialisée dans les panneaux muraux réusinés verra probablement le jour. Avec ces deux ouvertures, c’est une soixantaine de nouveaux employés qui habiteront à Ripon ou viendront y travailler.

Ripon aussi surpeuplé... d'enfants

Avec l’arrivée de nouveaux résidents, une hausse de la natalité et l’installation de deux usines, la petite municipalité doit désormais faire face à d’heureux problèmes : une école primaire et un centre de la petite enfance qui débordent.

Actuellement, la capacité de l’école est de 134 élèves, mais cette année, 156 élèves y sont inscrits, selon les chiffres avancés par la direction. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

La situation est telle à l'École primaire Saint-Cœur-de-Marie qu'au cours des deux dernières années, une dizaine d'élèves ont dû être scolarisés dans l'école d'un village voisin. C’est sans compter le fait que la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) a permis plus d’enfants par classes.

« Quand je suis arrivée ici, on avait des classes jumelées, maintenant c’est plutôt des classes de 20 à 24 élèves », constate Karine Dambremont, enseignante en 4e année. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Le maire Desjardins redoute cet exode des jeunes.

Quand un enfant va à l'école dans une autre municipalité [...] il se retrouve à aller faire les commissions dans les épiceries des municipalités voisines. C'est ce qui fait que c'est difficile de garder un bon noyau villageois actif, c'est une autre raison pour laquelle on veut que les jeunes restent chez nous , argumente-t-il.

De son côté, le président de la CSCVCommission scolaire au Cœur-des-Vallées , Éric Antoine, reconnaît que déraciner un élève de son territoire est loin d’être idéal.

On sait que quand on va à l'école avec nos amis, on a tendance à avoir une meilleure réussite, parce qu'on s'identifie plus au milieu , développe le président.

Faute de place, les enfants se servent de la cafétéria pour déposer leur vêtement. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Forte mobilisation pour l'école

Toute la communauté est mobilisée pour mener à bien le projet d’agrandissement de l'école. Élèves et professeurs ont tourné et publié sur les médias sociaux des capsules vidéo pour faire comprendre les besoins et rallier les ministres de l’Éducation et de la Famille à leur cause.

Père de famille et enseignant, Vincent Ouellette-Destroismaisons s’inquiète du fait que son enfant pourrait être envoyé dans l’école de débordement de Saint-André-Avellin.

Si, par exemple, il y a un élève de deuxième année qui double ou s’il y a une nouvelle famille qui arrive dans le village, probablement que mon garçon sera le premier à aller à Saint-André-Avellin , estime M. Ouellette-Destroismaisons.

Ça change, à mon avis, le sentiment d’appartenance directe à ta communauté, parce qu’on sait que l’école est un premier ancrage à ta communauté. Vincent Ouellette-Destroismaisons, père de famille

Éric Antoine a fait savoir que la demande d’agrandissement d’un montant de 7,6 millions de dollars a déjà été envoyée à Québec. Il dit être optimiste quant à l’issue du processus.

On est en attente d'une réponse positive qui devrait arriver fin mai ou début juin , estime-t-il.

Le CPE connaît aussi des défis pour accueillir les enfants du village. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

À quelques pas de là, le centre de la petite enfance (CPE) Aux Mille Couleurs voit aussi sa clientèle augmenter de façon exponentielle. De 2012 à 2019, on est passé de 48 places à 119 pour les CPE de Ripon et de Saint-André-Avellin , explique la directrice, Nathalie Hotte, tout en déplorant le manque de services de garde dans la Petite-Nation.

Elle attend du ministère qu’il lui octroie davantage de places, puisqu’une vingtaine d’enfants sont actuellement sur la liste d’attente à Ripon.