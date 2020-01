Mesures d'urgence à la mine Westwood : des communications à revoir?

Colère, indignation, incompréhension : c'est ce que ressentait Laurie Collard, dont le conjoint se trouvait sous terre, lundi soir. Elle n'a pas réussi à fermer l'oeil avant que son conjoint ne revienne de la mine, vers 1 h 30 de la nuit.

C'est beaucoup de familles, c'est sûr que ça sort souvent dans les médias avant que les familles soient au courant, mais ce serait le fun que la mine passe un message pour dire de ne pas s'inquiéter, que c'est correct , fait-elle valoir.

Le directeur général de la mine Westwood, Sylvain Collard, explique qu'il était prioritaire d'aviser tout le monde à l'interne d'abord. Notre processus de mesure d'urgence, premièrement, c'est de s'occuper de nos travailleurs manquants. Toutes nos énergies étaient vraiment par rapport à ces trois travailleurs-là , indique-t-il.

Sylvain Collard, directeur général de la mine Westwood Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

Un coup qu'on a sécurisé les travailleurs, qu'on a été en communication avec la famille de ces trois travailleurs-là, notre priorité était d'informer les gens qui étaient au site - il faut comprendre qu'aucun travailleur n'avait quitté le site à ce moment-là. Ensuite on a dit à la guérite que tout le monde était en sécurité, donc tous les gens qui appelaient avaient l'information que tout le monde était sain et sauf. Entre l'information qu'on a eue à 15 h 30 et gérer le tout, il était 20 h, donc plusieurs étapes se sont enchaînées dans un rythme quand même assez rapide , raconte-t-il.

On est satisfaits des communications, c'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration, on est conscients de ça. Mais le fait d'avoir contacté les familles des trois travailleurs impliqués, d'avoir parlé à nos travailleurs au site... les travailleurs, nos collègues, c'est notre priorité. Ces deux étapes-là ont été vraiment importantes et on l'a senti hier avec la réaction des travailleurs qui étaient très contents qu'on ait travaillé de cette manière-là.

Le président du syndicat, André Racicot, se dit aussi satisfait. C'est sûr qu'on va regarder dans le post mortem qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les communications. C'est sûr et certain qu'on va évaluer tout ça à la lumière des informations qu'on va avoir. Et on va certainement tirer des conclusions et apporter des améliorations , dit-il.

André Racicot, président du Syndicat des Métallos de la mine Westwood Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

Tous les événements similaires qui arrivent, à la commission des normes, de l'équité, de la santé et de sécurité au travail (CNESST), on a une équipe tripartite - employeurs, syndicats et CNESST - on regarde tout événement et on tire des conclusions pour modifier le règlement s'il y a lieu , ajoute-t-il. Il mentionne que la question pourra être abordée au comité tripartite entre l'industrie minière, les syndicats et la CNESST.

Une opinion partagée par le responsable régional des communications à la CNESST, Yvon Grégoire. Je pense qu'eux pourraient avoir cette réflexion-là à savoir quand il arrive un événement comme ça, est-ce qu'on peut avoir un plan de communications pour rassurer la population, rassurer les membres de la famille? , soulève-t-il.

Un tunnel sous terre à la mine Westwood Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

Je sais que la priorité est toujours évidemment de sécuriser le lieu, les travailleurs. Mais on sait qu'avec les réseaux sociaux, les gens qui attendent un membre de la famille qui ne savent pas si un des membres de leur famille est concerné ont probablement besoin d'être rassurés. C'est sûr que l'employeur ne peut pas les appeler un après l'autre. Mais on pourrait peut-être avoir cette réflexion-là , poursuit M. Grégoire.