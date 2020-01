Conflit de travail à raffinerie Co-op: Scott Moe et Ryan Meili appellent à la négociation

Dans un échange de lettres mardi, Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, et Ryan Meili, le chef de l’opposition, demandent aux parties impliquées dans le conflit de travail à la raffinerie Co-op de retourner à la table de négociations.

À l’origine de l’initiative, Ryan Meili, le leader du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, appelle le premier ministre saskatchewanais à soutenir avec lui un retour à la table de négociation de la direction de la raffinerie Co-op de Regina et des membres de la section locale 594 d’Unifor.

L’escalade des tensions à la raffinerie et des inquiétudes accrues à propos de la sécurité dans les installations démontre l’urgence d’une solution négociée de ce lock-out , explique Ryan Meili dans sa lettre.

Le premier ministre de la Saskatchewan a répondu qu’il croyait en la négociation et que son gouvernement encourageait lui aussi les parties à retourner à la table de négociation.

Nous croyons que les meilleures ententes sont issues des négociations. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Le conflit de travail entre Unifor et la direction de la raffinerie Co-op de Regina dure depuis le mois de décembre 2019. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Dans sa lettre au chef de l’opposition, Scott Moe revient sur les inquiétudes concernant la sécurité du site.

Le ministre provincial des Relations et de la sécurité en milieu de travail, Don Morgan, a diligenté une inspection de la Santé et la sécurité au travail en janvier 2020. Aucune contravention n’a été signalée par Santé et sécurité au travail , ajoute le premier ministre dans sa réponse.

De plus, le premier ministre apporte son soutien à la Police de Regina, qui selon lui, est garante de l'application de la loi.