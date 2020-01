Brandon Manning suspendu cinq matchs pour des propos racistes

Les incidents se sont produits lundi lors d’un match entre les Condors de Bakersfield, le club-école des Oilers, et celui des Kings, le Reign d’Ontario.

En deuxième période, à la suite d’une altercation entre les deux joueurs, Manning a écopé d’une punition pour rudesse et d’une inconduite de partie. La LAH a confirmé que la punition d’inconduite a été décernée en raison de propos racistes.

Imama, un joueur né à Montréal de parents congolais, a reçu une punition mineure à la suite de l’incident.

Après l’annonce de sa suspension, Manning s’est excusé dans un communiqué émis par les Condors. J’ai fait des commentaires stupides et blessants à l’endroit d’un adversaire, et je m’en excuse , a-t-il mentionné.

Après le match, j’ai eu l'occasion de m’excuser directement auprès du joueur en question, je prends l’entière responsabilité de mes actions , a ajouté le défenseur de 29 ans.

Dans un autre communiqué, le directeur général des Condors, Keith Gretzky, affirme être en accord avec la décision de la ligue. Il dit que l'arrière a déçu toute l’organisation des Oilers et que celle-ci travaillera à s’assurer que ses membres soient mieux éduqués sur la question du respect.

Acquis des Blackhawks de Chicago la saison dernière contre de Drake Caggiula, Manning écoule la dernière année d’un contrat qui lui rapporte 2,25 millions de dollars par campagne.

Il a inscrit 1 but et amassé 17 minutes de punitions en 9 matchs cette saison avec les Oilers. Avec les Condors, sa fiche est de 4 mentions d’aide et 20 minutes de pénalité en 10 rencontres.