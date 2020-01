Des parents tiraillés entre le casse-tête et la solidarité avec les enseignants en grève

Des villes, musées, installations sportives et autres établissements organisent des activités spéciales pour accomoder les parents qui doivent malgré tout aller travailler.

Mardi, les membres de trois syndicats d'enseignants ont débrayé simultanément. Il s'agissait d'une première journée de grève pour les enseignants des écoles catholiques anglaises.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a publié un communiqué pour demander aux leaders syndicaux de mettre fin aux grèves, qui ont des effets indésirables sur les élèves et qui créent des difficultés financières pour leurs parents .

Les deux enfants de Gemma Leggett fréquentent une école française catholique d’Aurora, au nord de Toronto.

Les grèves l’ont touchée à trois reprises déjà. Elle a dû amener ses enfants avec elle pour voir un client.

Le iPad avec nous et on fait comme on peut, parce qu’on n’a pas de famille ici qui nous aide et qui peut être là à la dernière minute, parce qu’on est au courant à la dernière minute.

Gemma Leggett