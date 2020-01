Réforme du mode de scrutin : Montréal perdra trois sièges au bénéfice des régions

Si le projet de loi établissant un nouveau mode de scrutin est adopté tel quel, les régions de l’Outaouais, du Centre-du-Québec et de la Mauricie obtiendront chacune un siège de plus à l’Assemblée nationale tandis que l’île de Montréal en perdra trois. C’est ce qui ressort d’une note ministérielle préparée à l’intention de la ministre responsable de la Réforme électorale, Sonia LeBel, et obtenue par Radio-Canada.