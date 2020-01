Les efforts d’une bibliothèque publique pour améliorer les relations avec les Autochtones

Mme Dowdeswell, qui a visité la bibliothèque le 31 décembre, raconte comment la bibliothèque joue un rôle central pour créer un milieu plus sécuritaire pour les autochtones.

La lieutenante-gouverneure de l’Ontario était de passage à Thunder Bay pour participer à une célébration du 50e anniversaire de la Ville, le 1er janvier. Photo : CBC/Jeff Walters

Selon la lieutenante-gouverneure, les succursales de la Bibliothèque publique de Thunder Bay ont commencé, il y a deux ans, à se transformer d’un simple lieu de prêt et de retour de livres en un lieu de contact, de guérison et de construction de la communauté .

En octobre 2018, la Bibliothèque a mis en place des Centres de connaissances autochtones, qui contiennent du matériel pédagogique sur l’histoire des peuples autochtones, les traités et les pensionnats autochtones.

La Bibliothèque publique de Thunder Bay a ouvert ses centres de savoirs autochtones le 30 octobre 2018. Photo : Bibliothèque publique de Thunder Bay

La bibliothèque propose également un programme de sages autochtones en résidence, un partenariat avec un centre de services d’emploi et de formation, ainsi que des services de soins infirmiers et de travail social au Centre de documentation Brodie, au centre-ville du secteur Fort William.

Mme Dowdeswell décrit le plan d’action de la TBPLBibliothèque publique de Thunder Bay pour mettre en œuvre lesrecommandations de l’enquête sur la mort de sept jeunes Autochtones et les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation comme un engagement et une reconnaissance forts et audacieux pour décoloniser les politiques et les services des bibliothèques .

La Bibliothèque publique de Thunder Bay saisit la force de la cohésion sociale et le potentiel de la prospérité économique en créant un espace qui accueille tout le monde. Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario